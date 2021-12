Diasabra 11 di December

Ling & Sons Food Market tin un weekend yen di ambiente di pasco na unda cu Diasabra 11 di December, the Grinch lo pasa bishita e supermercado di 10.30 AM- 1:30 PM. Un y tur ta invita pa bin y saca potret cu the Grinch. The Grinch ta wordo treci na Ling & Sons cortesia di Johnson’s Enterprises.

Diasabra Ling & Sons Food Market ta habri di 7:30 AM- 8:00 PM

Ademas di dushi ambiente Ling & Sons Food Market tin tremendo ofertanan pa pasco:

Diadomingo 12 di December

Diadomingo Ling & Sons ta habri di 9: 00 AM – 6: 00 PM. Santa Claus lo ta di bishita cuminsando di 11:30 AM – 1:00 PM y di 3:30 PM – 5: 30PM. Ling & Sons ta invita tur mucha bin trece nan carta pa entrega na Santa Claus y pa busca un kleurplaatje pa asina nan participa pa gana premio.

Ademas di bishita di Santa Claus Ling & Sons tin 15% di descuento ariba su cuminda di merdia (hot foods buffet) na unda lo tin Ham di pasco, Turkey, Keshi Yena, Chicken Teriyake y hopi otro cosnan dushi mas. Awo tin area unda cu por sinta na mesa y come pa desayuno of lunch na entrada di Ling & Sons pa un y tur por disfruta di esaki cu airco y Free WIFI. Y pa tur cliente cu haci compras di 150 florin of mas, Ling & Sons tin su SPIN THE WHEEL e diadomingo aki di 1:00 PM- 5:00PM unda cu clientenan por participa pa gana diferente premio.

