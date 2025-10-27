Drenta den un anochi di misterio DIARANSON awo October 29,2025.
Bin celebra Halloween cu Mini Tsunami disfrasa y sigui gana.
Premio nan pa e miho disfrasa:
-$100 Slot Credit
-Dinner for Two na Eskama Cucina Italiana
-Weekend Stay na St. Regis Aruba
Acumula 50 punto na machinnan di slot of $25, – na mesa y ricibi un ticket pa participa y gana $3000 na premio total.
Orario nobo pa luna di October
The Casino at St. Regis Aruba cu su orario nobo di dialuna pa diabierna di 5:30PM – 2:30 am y tur diasabra y diadomingo di 7:30AM – 12PM y 5:30PM -2:30PM, cu mas premio den luna di October 2025
Pa mas informacion, bishita nos casino “VIP Desk” of yama nos na tel: 2812374
Nos ta wardabo!