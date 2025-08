Nos ta hopi contento pa bisa cu Exquisite Bingo, cu ta lansa e evento su debut Diasabra, 2 di Augustus 2025, ta oficialmente SOLD OUT na The Casino at St. Regis Aruba. Nos ta gradici sinceramente tur nos bishitante pa nan entusiasmo y gran interes.

Pa e persona nan cu no a logra asegura un asiento pa e lansamento, nos ta invita cordialmente pa participa den e siguiente session di Exquisite Bingo, Diadomingo, 3 di Augustus pa 8:30 AM. Porta lo habri 7:30 AM.

Pa asegura bo entrada, pre-benta pa e session di Diadomingo ta cuminsá Diasabra, 2 di Augustus di 3:00 PM te 8:00 PM. Luga ta limita, asina cu nos ta recomenda un compra anticipa.

Exquisite Bingo ta ofrece un total di $5,000 den premio y un Jackpot Progresivo hopi actractivo cu ta cuminsá na $25,000.

Costo pa un booklet ta $20. Compra 2 y ricibi e di 3 completamente gratis.

Pa mas informacion, por tuma contacto cu e Casino VIP Desk na +297 281 2374.

The Casino at St. Regis Aruba