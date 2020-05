The Casino at The Ritz Carlton lo habri pronto como Aruba su prome casino Non-Smoking

The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba a anuncia nan decision pa bira un non-smoking casino ora nan bolbe habri na luna di juni, como parti di hotel y casino su enfoke riba limpieza.

“Nos a tuma e decision voluntariamente pa hasi nos casino non-smoking pa e bienestar di nos huespednan, bishitantenan y e Damas y Caballeros di The Ritz-Carlton, Aruba,” a bisa Sr. Steven Redkoles, Area General Manager di The Ritz-Carlton, Aruba. Nos normanan di exigencia a wordo eleva na un aun mas halto. Dia cu hotel y casino bolbe habri na luna di juni, nos lo hasi esaki cu e enfoke maximo di crea un ambiente mas fresco y saludabel.

The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba, preferi pa su bishitantenan como e miho experiencia di casino na Aruba, ta ofrece e miho Tier Program cu beneficio y eventonan unico, servicio personalisa, diferente weganan di mesa y un seleccion grandi di e ultimo slot machines, entretenimento – y awo, un ambiente completamente liber di huma.

E Damas y Caballeros di The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba ta ansioso pa ricibi tur su bishitantenan pronto. Pa mas informacion tocante The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba, por bishita www.ritzcarlton.com/aruba of por tuma contacto cu e Casino VIP Desk na 527-2276 / 527-2277.

