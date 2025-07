The Casino at St. Regis Aruba ta invitabo na su prome “Exquisite Bingo” cu lo tuma luga diasabra awo 2 di Augustus 2025 pa 8.30 AM.

Porta ta habri di 7.30 AM pa asina duna oportunidad pa cumpra carchi di bingo na un balor di $20,- .

Si bo cumpra 2 carchi di bingo bo lo ricibi e di tres completamente gratis.

Pa esnan cu lo desea di sigura nan carchi trempan, por haci uzo di nos pre-sale cu lo ta tur diabierna y diasabra di 3:00 PM – 8:00 PM. Tene na cuenta cu cuponan ta limita.

Lo tin un total di $5.000,- na premio

Wega 1 lo ricibi $150,-​​ Wega 5 lo ricibi $ 500,-

Wega 2 lo ricibi $150,-​​Wega 6 lo ricibi $ 700,-​​

Wega 3 lo ricibi $200,-​​Wega 7 lo ricibi $1000, -​

Wega 4 lo ricibi $ 300,-​​Wega 8 lo ricibi $2000,- (Progresivo den 50 jamada)

Bin pasa un rato agradabel y tin e oportunidad di ta un felis ganador di nos “Exquisite Bingo” of purba bo suerte hungando weganan di mesa, slot machine nan di ultimo modelo y “sports betting”. Tambe bo por disfruta di un dushi bebida personalisa na Ventura Bar cu ta localisa den e casino. Tur esaki ta disponibel pabo na The Casino at St. Regis Aruba.

Pa mas informacion, bishita nos casino “VIP Desk” of yama nos na tel: 2812374

Nos ta wardabo!