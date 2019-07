Thaïs Franken poniendo cultura y creatividad na e curason di e desaroyo sotenibel Arubano!

Tabata na 2018 cu Srta. Thaïs Franken a termina su estudio ‘Organization, Governance and Management’ (OGM) exitosamente na Universidad di Aruba na e Facultad di Arte y Sciencia (FAS). Pa su tesis, Thaïs a investiga e posibel impacto socio-economico y cultural di e desaroyo di un industria cultural y creativo como un posibel pilar economico importante pa Aruba. Den cuadro di e defensa di su tesis y su graduacion exitoso, Thaïs a ricibi un “best thesis award” pa e aña academico 2017-2018 pa su tesis titula: “Placing Culture and Creativity at the Heart of the Aruban Sustainable Development”.

Den e tesis aki por nota claramente con e desaroyo di un industria cultural y creativo por aporta na diversificacion di nos economia y tambe con e por tin un impacto socio-economico y cultural profundo, positivo y duradero riba nos comunidad. Ta resalta tambe cu creatividad riba su mes ta un recurso sumamente valioso y cu e ta parti di nos identidad. Sinembargo, e resultadonan tambe ta señala puntonan di accion cu lo determina e exito di e implementacion di un industria cultural y creativo. Cu compromiso di tur stakeholder y pa medio di innovacion Aruba lo por desaroya un economia cu ta para pa creatividad, cultura y inclusion di un y tur.

Go Cultura Foundation den su afan pa sostene iniciativanan cu ta stimula y engrandece e sector cultural y creativo di nos isla, a mira importancia grandi den e investigacion y tesis valioso aki y a dicidi di sostene Thaïs, door di laga imprenta y publica esaki den forma di un buki. Riba e potretnan por aprecia algun di esnan a contribui na e investigacion y realisacion di e tesis aki. Tur persona y instancia cu a forma parti di e investigacion a ricibi un copia di dicho publicacion for di mannan di Edjean Semeleer co-fundador di Fundacion Go Cultura, pa asina nan tambe por sigui ta parti integral di e esfuerzonan pa sigui desaroya e industria cultural y creativo den un pilar economico pa Aruba.

Un otro desaroyo positivo cu a resulta di e tesis ta cu Thaïs a bira un columnista y autor di ‘Creative Islander’ pa Aruba Today. Bisemanal riba diahuebs Thaïs ta skirbi articulonan informativo y critico pa asina conscientisa e comunidad y tambe comparti su conocemento riba tereno di creatividad, cultura, desaroryo sostenibel y innovacion na un manera simplistico y argumenta pa medio di hechonan relevante.

Acualmente, Thaïs ta na Hulanda finalisando su double degree Master of Science den Public Policy and Human Development na United Nations University – Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT) y University of Maastricht, cu un specialisacion den ‘innovation, institutions and development’. Sinembargo, mirando e exito cu Thaïs tabata tin na Aruba y considerando su pasion pa innovacion, Thaïs a dicidi di extende su investigacion pa cu su master tesis, cual te na e momentonan aki ta carga e titulo “The Road Towards an Innovative Aruba”. E master tesis aki lo investiga e posibel sinergia di polisa (policy synergy) entre dos economia prospecto presenta door di Gobierno di Aruba, cual ta e industria creativo y e economia di conocemento pa asina stimula mas innovacion y desaroyo socio-economico sostenibel na Aruba.

Go Cultura Foundation, hunto cu tur entidad cu ta brinda apoyo financiero na e fundacion, ta felicita Thaïs cu publicacion di un obra asina importante y ta desee hopi exito cu su master tesis na Hulanda.

