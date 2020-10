Tevreden na Lejuez: presenta bo amienda y nos ta sostene!

Nos por a tuma nota cu despues di a haya basta reaccion tocante e ley di screening, parlamentario Lejuez a saca un relato den media, titula ‘DAPHNE LEJUEZ TA RETA PA PASA LEY CU TA INCLUI SCREENING DI ACTUAL MINISTER Y PARLAMENTARIONAN TAMBE’. Nos no por permiti pa loke sra. Lejuez ta trece dilanti den e articulo aki keda na palabra so. Nos lo desea pa parlamentario Lejuez cumpli cu loke e ta propone, parlamentario Tevreden a remarca.

Ta asina cu Parlamentario Lejuez a usa un cantidad di pretexto ora cu e a scohe pa bira independiente. Entre otro, cu fraccion di MEP tawata pone bou di presion, cual ta un mentira flagrante. E tempo ey hopi a kere loke sra. Lejuez a trece dilanti, pero poco poco por a nota cu tawata un strategia di sra. Lejuez esaki tawata pa por a cumpli cu otro plan y proposicionnan cu e tin den mente. Durante e tratamento di ley di screening Ministers esaki a bira mas cla cu nunca, ora cu enbez sra. Lejuez a para na banda di e ley conseha pa Raad van Advies, e a scohe pa para na banda di AVP pa comberti e ley di screening Ministers den un ley pro corrupcion.

Screen pa un, Screen pa tur

Otro punto den e ley di screening pakiko sra. Lejuez a vota contra tawata, cu Ministernan actual tin di bolbe pasa screening siendo cu nan a caba di pasa un screening. Algo cu nos no tin un problema cu ne tampoco. Mi ta convenci cu Ministernan di MEP lo pasa screening atrobe, y no lo dura hopi tempo tampoco pa por pasa esaki.

Den e reunion sra. Lejuez a vota pa inclui e amienda di RED den e ley, esta pa no test Ministernan pa uso o si nan a wordo deteni pa posecion di cannabis. Akinan bo por mira cu sra. Lejuez no ta consistente den su ponencianan, pero mas bien ta busca pa come den tayo di RED y AVP pa e por logra su plan cual sea cu e ta.

Con por ta cu ley di posecion y uso ta conta pa tur piloot, polis, y juffrouw pero pa cu Ministernan esaki no tin di conta? Wereld op zijn kop cu sra. Lejuez. Si (ley) screen ta conta pa un, (ley) screen ta conta pa tur!

E ley tin di conta pa Parlamentario tambe

Den desperacion sra. Lejuez a publica e relato ya menciona presumiendo cu fraccion di MEP lo sucumbi y no lo bini mas cu e ley Parlamento, al contrario, mi ta ret’e pa para tras di su publicacion y presenta un amienda cu e cambio pa e ley di screening conta pa Parlamentarionan tambe. E realidad ta cu asina cu esaki tuma lugar, hopi colega lo tin di bandona Parlamento y no lo por bolbe pasobra nan no lo por pasa e screening. Ta keda na Parlamentario Lejuez awor pa e mustra na cua banda e ta para y no dobla.

Conclusion

E ley di screening Ministers lo haya su caminda bek pa Parlamento pronto. Y nos kier pa pueblo sigi e reunion aki, pa mira cu si Parlamentario Lejuez lo presenta di boca paden e reto cu a trece den prensa di boca pafor. Nos lo no hala atras y lo vota pa e ley aki wordo concretisa y pasa den sala. Pasobra e meta di e ley di screening ta, pa Aruba por tin un eleccion cu candidatonan cu ta integro, honesto y cu lo traha pa caha di pueblo, y no pa esun di nan mes, Tevreden a termina bisando.

