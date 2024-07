Parlamentario, Lider di Fraccion di MEP, Hendrik Tevreden ta trece dilanti e tema di ‘Ombudsman’. Ombudsman, tambe conoci como defensor di pueblo, tin e responsabilidad pa atende e ciudadanonan cu tin keho riba Gobierno of un departamento specifico. E palabra “Ombudsman” ta nifica ‘representante’ y e trabou principal ta inclui atende kehonan, investiga nan y duna conseho of yudansa pa busca solucion y husticia.

E sistema di Ombudsman a origina na Suiza y a bira popular den hopi pais rond mundo. Awor, Aruba finalmente ta logra instala su prome Ombudsman y bira e ultimo pais den Reino Hulandes cu a logra esaki.

Segun e ley di Ombudsman, e proceso di nombramento ta detaya. Specificamente, articulo 5 ta stipula cu ta Parlamento ta nombra un Ombudsman. Pero, e candidatonan ta wordo scogi pa presidente di Raad van Advies, presidente di Algemene Kamer, y presidente di Gemeenschappelijk Hof van Justitie di BES y CAS.

Articulo 5, lid 2, ta stipula cu e instancianan aki tin di presenta na Parlamento no menos cu tres candidato, sin indica un preferencia. E proceso di screening ta riguroso, y pa yega na e tres candidatonan final, por lo menos 9 otro candidato mas a wordo evalua.

Esaki ta indica cu Aruba tin e tres mihor candidatonan pa e funcion cu a wordo presenta na Parlamento, y cualkier cu Parlamento scoge, sigur lo tin e capacidad pa haci un trabou excelente y digno pa comunidad, Tevreden a splica.

No a mantene secrecia rond di nombernan pa Ombudsman

Na momento cu e nombernan di e candidatonan a yega Parlamento, e dia siguiente tur informacion a wordo publica den prensa.

“Algo condenabel na mi opinion. Pesey mes momento mi a skirbi un carta pa presidente di Parlamento trata e sucedido aki den CHA. Y ta spera cu e peticion aki wordo tuma na serio ya wordo atendi liher. Bo lo a spera cu algo confidencial ta wordo atendi eticamente pa e Parlamentarionan di cada fraccion, y cu nan lo a mantene secrecia te ora cu e proceso termina completamente. Pero pa saca probecho politico y mancha comienso di e instituto algun fraccion politico tabata dispuesto pa intercambia informacion cu no mester a comunica ainda cu prensa.

Fraccion di MEP ta condena e hecho cu e informacion tabata den prensa y ta solamente comision di CHA esta tur lidernan di fraccion di Parlamento y e instancianan menciona so ta tin e informacion aki y na e momentonan ey, ni e candidatonan” pa Ombudsman, Tevreden a expresa.

Pasonan siguiente

Parlamento lo tin di tuma nan decision entre e tres candidatonan cu nan nomber a wordo entrega pa e comision na parlamento pa nombramento. Atrobe ta remarca cu e ley ta indica cu no ta a base di secuencia mester mira e candidatonan, pasobra tur ta apto pa ocupa e funcion.

E candidato cu wordo scogi pa e mayoria den Parlamento lo por asumi e encargo di Ombudsman pa seis aña y despues di esey e lo por bolbe wordo scogi pa otro seis pa un di dos periodo, pero ta Parlamento lo dicidi cu si e Ombudsman lo tin di pasa e proceso di nombramento y screening atrobe.

“Mas sigur oposicion a saca e informacion di nombramento pa prensa, pa asina trece polemica y politica den henter e escogencia di e Ombudsman. Pero contrario na esaki, nos ta spera cu cualkier di candidato pa Ombudsman cu wordo scogi, wordo carga pa comunidad.

Manera e comision cu a scoge e tres nan a remarca cu tur tres ta cualifica y lo por haci un trabou sublime. Nos tin tur confiansa cu esaki tambe lo ta e caso y di awor caba ta felicita tur tres candidato pa por a yega asina leu y cu esun cu Parlamento scoge di awor tambe nos ta dese’e hopi exito den e funcion”, e parlamentario a manifesta.

Parlamento lo tin di dicidi na final kende ta bira Ombudsman, y den nomber di comunidad Fraccion di MEP lo scoge na un forma imparcial. “Nos deseo ta pa por logra un escogencia unanime. Y pa esaki nos fraccion ta dispuesto pa hiba un dialogo cu otro fraccionnan pa asina nombra Aruba su prome Ombudsman of Ombudsvrouw”, asina Parlamentario Hendrik Tevreden a finalisa su declaracion.