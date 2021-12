Despues di un fin di siman di tangana politico na Aruba, principalmente di partidonan di oposicion, relaciona cu contract cu Eagle LNG y firmanento di uso di gas pa WEB Aruba NV, a surgi un discusion riba ki tipo di reunion tin cu wordo yama pa di e forma aki Parlamento haya informacion ariba Eagle LNG.

Oposicion a para riba cu pa logra esaki mester yama un reunion publico ya cu nan ta di opinion cu den un reunion publico (OV) ainda, nan por haci uso di e posibilidad pa nan entrega mocionnan si ta necesario, entre otro, un mocion di desconfiansa contra di e minister.

Esaki no ta cuadra cu logica, pasobra si bo ta bisa cu bo no tin informacion, anto e ora ta con bo kier presenta un mocion di desconfiansa.

Pa bai directamente na preguntanan y sin tin limite di tempo Tevreden a pidi pa un “Openbare Bijeenkomst,’ (OB) pa haya mas informacionnan posibel di cual esey ta e meta principal pa e reunion.

Pues aki ta bon pa ilustra cu oposicion no tawata interesa pa haya informacion, di e expertonan ariba e tema pero mas bien kier hasi politikeria.

Ora cu bo yama un Openbare Bijeenkomst y haya informacion o keda sin haya informacion, lo por bay over na yama un reunion publico pa por pasa un of mas mocion, sea cual sea, hasta si ta necesario un mocion di desconfiansa.

LNG algo bon pa Aruba algo serio

Ta trata di un asunto hopi serio pa nos pais, algo di vital importancia cu lo trece un stabilidad pa loke ta trata cambio pa un energia mas limpi y mas stabil cu petroleo. Netamente den asuntonan asina aki, tin cu trata di laga weganan politico un banda y atende e asuntonan aki na interes general y Parlamento tin ‘tools’ pa haci esaki sin cu mester bay na un tipo di politica partidista pa crea mas confusion cu ta necesario den e caso aki.

E compania Eagle LNG a resulta di ta uno fuerte cu mas di 13 biyon den bienes cu por aporta grandemente na e empuhe economico cu Aruba mester awor pa sali di crisis

