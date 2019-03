Testigo clave den caso Berlusconi a muri venena

ROMA, Italia- E ex modelo Imane Fadil a duna testimonio di varios fiesta den e villa di e ex Prome Minister Italiano, unda cu muhenan hoben tabata bisti na seour y tabata haci striptease.

Ministerio Publico di Milan ta investigando e morto di e ex modelo Imane Fadil, testigo clave den e ‘Caso Ruby’ contra e ex Prome Minister Italiano, Silvo Berlusconi. E muhe di 34 aña, a wordo venena cu’n mescla di ‘sustancianan radioactivo’, segun e agencia ANSA a informa diasabra, citando datonan preliminar di a haci testnan toxicologico

Fadil a fayece despues di ‘un luna di agonia’, den un hospital dia 1 di maart, unda cu el a wordo hospital den un estado grave. Segun Ministerio Publico, algun dia prome cu su morto, e ex modelo a sugeri cu e lo a wordo venena. Den e siguiente dianan lo realisa un autopsia.

Fadil tabata tin miedo di “wordo controla” y e tabata tin hopi pa bisa riba e ‘Caso Ruby’, e proceso, den cual Berlusconi a wordo acusa di a paga pa tene relacion cu’n bailarina Maroqui menor di edad, Karima El Maghoud, conoci tambe como ‘Ruby’. Na januari 2013, e ex Prome Minister a wordo condena na shete di prizon, pero despues e sentencia a wordo revoca pa falta di prueba.

Durante e huicio, Imane Fadil a duna testimonio riba e fiestanan na Villa di Berlusconi, unda cu e tabata presente varios biaha. En particular, e ex modelo a conta cu muhenan hoben, incluyendo e asesor di politico, Nicole Minetti, tabata bisti di soeur y tabata haci striptease.

Fadil a participa tambe den e proceso contra di e personanan rond di Berlusconi (incluyendo Minetti), cu a wordo condena pa involucra den e prostitucion na muhenan cu a participa den e fiestanan di e ex Prome Minister. Na 2018, e ex modelo a revela cu e tabata scirbiendo un buki riba su experiencia yama “Mi a conoce e diablo”.

Despues di e noticia di e morto di Fadil, Berlusconi, pa su parti, a señala cu e no tabata conoce y nunca el a papia cun’e. Su declaracionnan, segun e politico, semper el a hayanan “inventa y absurdo”.

