Test fisico pa CIOS lo ta diasabra 9 di maart 2019

Deporte y movecion ta algo cu bo ta gusta? E ora ey un estudio na “Centraal Instituut voor de Opleiding tot Sportleiders” CIOS, por ta algo pa bo. Esaki ta un estudio pa formacion deportivo riba nivel di MBO cu na final ta conduci na un profesion den cual deporte y ehercicio ta e meta principal.

Cu un diploma di CIOS, bo por traha na Aruba den e sector Horeca, cu un club of organisacion deportivo, na cierto Fundacionnan y Departamento Gubernamental.

Admision pa Estudio CIOS:

Hobennan cu ta interesa mester tin minimo un MAVO diploma of prueba di HAVO 3 pa HAVO 4. E aplicante mester haci diferente test pa mira si e ta cualifica pa drenta e Instituto CIOS na Hulanda. E prome test ta un test fisico cu si pasa esaki positivo por sigui pa e siguiente test cu ta esun di idioma Hulandes y di Matematica cu ta wordo haci online. Na final di e testnan online lo bay tin un evaluacion verbal cu lo wordo guia door di un docente di CIOS – Arnhem cu lo bin Aruba na luna di april. Si e aplicante pasa tur e testnan positivo e por wordo admiti na e Instituto di CIOS. Ta conseha pa e hoben tin 18 aña di edad, pa asina e por aplica pa un fiansa di estudio via “Dienst Uitvoerend Onderwijs” DUO na Hulanda, mirando cu Aruba no ta duna un fiansa pa estudio riba e nivel di MBO. (E test aki ta solamente pa admision pa CIOS na Arnhem)

Test fisico

E test fisico cu lo tuma luga dia 9 di maart 2019 y ta como lo siguiente:

08:00 am Landamento na Community Pool San Nicolaas

09:30 am Core distancia largo (3 km)

11:00 am Gymnastico (turnen)

12:30 pm Diferente technica di deporte (e.o volleybal, voetbal. Basketbal)

E test fisico aki ta pa solamente pa e studiante cu ta interesa pa bay studia e aῇa escolar 2019-2020 studiante cu no tin un diploma di Mavo 4 pero ta den examen klas actualmente lo por haci e test aki. Tur studiante mester ta presente no mas tarda cu 07:45 am na Comunity Pool SN.

Esunnan cu ta interesa y ta desea mas informacion por tuma contacto cu Sra. Jacqueline van Putten via email: [email protected] of jufr.Amber James na [email protected]

Comments

comments