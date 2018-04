Terminacion di contracto laboral di presidente di Banco Central no ta iracional

WILLEMSTAD – Corte di Prome Instancia ta haya den un vonnis di 24 april 2018 cu e terminacion di e contracto laboral entre Banco Central y e presidente no ta iracional.

E peticionario, E.T. cu te cu 2017 tabata presidente di Banco Central, despues di cu el a baha como director, el a keda den servicio ariba un contracto laboral cu un termino di 12 luna. Pero e peticionario a bringa e terminacion laboral aki. Segun e peticionario, esaki ta iracional pa motibo cu Banco Central a haya un puesto apropia pe, mientras cu Banco Central ta nenga esaki.

Banco Central a splica den detaye cu no tin puestonan apropia pa e peticionario. E funcionnan cu a wordo nombra door di e peticionario, ta wordo ocupa pa otro persona of nan no ta existi mas, segun Banco Central. Corte ta sali for di e punto di bista cu no tin funcionnan apropia pa e peticionario na Banco Central. Mas aleu, mirando e hecho cu e pension cu e peticionario ta ricibi mensualmente pa cu e funcion cu el a ocupa y tambe cu e posibilidad pa e peticionario haya otro trabao, e terminacion di trabao no ta ilogico.

