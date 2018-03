Terenonan pa entre otro Fast Ferry na San Nicolas ta bolbe pa Pais Aruba

Intencion ta pa mas pronto cu ta posibel inicia cu transporte di personanan y carga entre e diferente islanan a traves di un Fast Ferry. Den cuadro di esaki, Minister Otmar Oduber encarga cu Infrastructura y Medio Ambiente a reuni cu director di Refineria di Aruba (RDA). A base di combersacionnan y deliberasacionnan cu tabatin, ta satisfecho cu a logra yega na firma un Memorandum of Understanding (MoU).

Cu firmamento di e MoU ta significa cu terenonan cu ta mira cu por wordo desaroya cu na e momentonan aki ta cay bou di RDA pero cu no ta den uzo di Citgo ta wordo poni disponibel pa Pais Aruba. Pa di e forma aki por crea posibilidad pa e Fast Ferry y Waf na San Nicolas entre otro. Ta papiando di un trereno basta grandi, segun Minister Oduber ta splica. Intencion di Gobierno ta cu los di kico sosode cu Citgo, cu e area aki lo por haya otro uzo economico manera cu ya pa algun tempo caba tabata e plannan di desaroyo di Pariba di nos Isla.

Pa loke ta e time-line, ta trata na yega na un acuerdo pa e aña aki mes y sino otro aña pa den e proximo dos añanan por desaroya e area aki den un waf caminda cu entre otro lo por cuminsa cu e proceso aki pa tin e Fast Ferry. Esaki ta un paso grandi pa cual kier gradici RDA cu a mustra e disponibilidad pa plannan di Gobierno y a palabra cu lo tin varios otro reunionnan caminda cu e intencion lo mester ta pa desaroya otro actividadnan economico cu lo por wordo desaroya den e area aki tambe. Unabes cu ta asina leu lo por duna mas detaye di e time – line, Minister Oduber a splica.

E Fast Ferry ta un acuerdo cu na nivel di Parlamento a wordo discuti den pasado dentro di Reino cu Hulanda y otro islanan. Cu e intencion pa crea un sistema di transportacion di mas o menos 300 hende y mas o menos 200 auto, cual ta significa cu tin un espacio tambe pa carga wordo transporta entre e islanan. Cu lo significa cu lo haci e transportacion na un forma mas rapido y eficiente entre islanan, ta crea actividad nobo na San Nicolas door cu lo tin mas fluho di hende na San Nicolas cual ta stimula mas desaroyo, den direccion di desaroya San Nicolas den e ciudad di herencia y cultura di Aruba.

‘Un di e problemanan di mas grandi den pasado tabata unda ta laga e Fast Ferry opera for di dje y e Gobierno aki a dicidi cu esaki mester tuma luga for di San Nicolas y pus tin un sitio cual den pasado no tabata e caso. Pues mi a ricibi e ‘opdracht’ for di Ministerraad pa bay negosha cu RDA. Mester bisa RDA tabata hopi habri pa e plannan cu Gobierno tin.’ Pa concretisa e aspecto aki considerando cu e area ta hopi grandi, lo por aloca por lo menos 3 – 5 diferente actividad economico den e area aki di indolenan completamente diferente cual ta haci cu un no ta depende di otro. Considerando cu den pasado e topico di Fast Ferry tambe tabata wordo trata, e diferencia ta cu aworaki tin un sitio. Colega Andin Bikker cu a carga e idea aki di Fast Ferry pa hopi aña y a keda lucha pe den Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) y otro comisionnan a bisa cu esaki lo significa cu den e proximo biahe na Hulanda, e lo pone esaki riba mesa. Lo trek e Proyecto na nivel di Gobierno e biaha aki y no na nivel di Parlamento pa sigui pusha e idea pa logra e Fast Ferry. Banda di esaki Tin un compromiso entre Aruba Boneiro y Corsou, Aruba a hala un stap mas dilanti y a aloca unda cu lo kier hacie aworaki tambe. E ta un actividad economico cu lo beneficia nos isla y principalmente San Nicolas, Minister Otmar Oduber a termina bisando.

Comments

comments