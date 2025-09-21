Tereno priva na Moko a bira dump nobo na Aruba. Despues cu a cera dump na parkietenbos y hendenan tin cu paga pa benta sushi na Barcadera na un compania priva por a tuma nota cu tur caminda hende ta benta sushi. Pero tin sushi cu hopi peso ta un costo pa cierto companianan chikito bay benta na Barcadera.
Pa algun luna caba habitantenan di Moko y bisindario ta informa e tereno priva cu tin pabou di e dam, a bira un Dump. Despues di varios candela di cas y otro cosnan cu a pasa, e luga aki cu ta tereno priva di un hende a opta pa laga hendenan truck benta sushi afo. Ta mustra cu esaki ta birando grandi dia pa dia y ningun instancia ainda no a pone un paro n’esaki. Kiermeen cada persona cu un tereno priva awo etc por laga esaki bira un tereno pa benta desperdicio afo, kico ta warda te ora cu esaki bay foi man, y e ora e costo pa haci esaki limpi ta LandAruba unda foi caha di gobierno tin bay paga 100% companianan pa bin cu trucknan chubato etc. Ta lastima cu departamentonan di Gobierno no a laga pone baranca rond di e tereno ki y asina cana e caminda legal cu urgencia contra doño di e tereno pa cu e situacion aki cu un tereno priva no por bira dump.
Diasabra atardi ciudadano a gara un truck bentando sushi y a saca imagen y a informa nos redaccion di e situacion aki.