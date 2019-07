Tereno entrega pa planta y cria di bestia ta cay den groengebied

City Inspector a bay atende cu’n tereno duna ilegalmente door di ex minister di Infrastructura, na un persona pa por planta y pa tambe cria bestia. Pero esaki ta un parti cu ta cay ilegal. Sr. Robby Rosel, vocero di Bureau City Inspector ta amplia.

Bureau City Inspector a sali bay haci inspeccion na dicho tereno, caminda cu nan a bin haya un trailer poni ariba e tereno, y tambe tabatat in un haula di galiña traha unda tabata tin galiña y pato den e haula. Pero no tabata tin niun hende na e sitio, siendo cu tabata tin un meter di awa caba.

A tuma contacto cu DIP, ya cu nan ta encarga cu e parti di tereno. A bishita e bisiñanan rond, pa haci un investigacion completo den e bario. A sali na cla cu enberdad e cabayero ta criando pato, galiña y cabrito na e sitio caba.

DIP y BCI a bay na e sitio, unda cu e cabayero a demostra su papelnan cu tur cos ta na ordo, cu e tereno el a haya for di ex minister, pa cria 100 cabrito/galiña ariba e tereno. DIP tin e caso bou investigacion, mirando cu e tereno ta den un ‘groengebied’ y con bin e minister anterior a pasa e tereno pa e cabayero.

Personanan bibando cerca di un ‘groengebied’, no por haci nada.

Pero bisiñanan a bisa cu si e caso aki keda asina, nan mes lo entama un caso contra di gobienro, mirando cu nan a bin cu’n maneho pero no ta cumpli cu esaki. Te asina leu Sr. Robby Rosel, vocero di Bureau City Inspector.

