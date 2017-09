Teremoto di 7.1 ta sacudi Mexico

MEXICO CITY, Mexico – Un teremoto fuerte a sacudi Mexico diamars, sacudiendo edificionan den e capital y provocando evacuacion di miles di persona, testigonan a bisa Reuters, dianan despues cu un teremoto a laga 98 morto den e parti zuid di e pais.

Proteccion Civil Nacional a bisa te cu asina leu, no a reporta dañonan na e Ciudad di Mexico, pero imagennan di medio y rednan social via internet, tabata duna cuenta di algun den edificacionnan, manera bentananan kibra y kraak den muraya.

E teremoto a sosode poco despues cu Mexico a haci un gran simulacro nacional di teremoto pa recorda loke a sosode na 1985, cu a laga miles di morto.

E Servicio Geologico di Merca (USGS), a reporta un magnitud preliminar di 7.4 cu e epicentro den e parti zuid di Mexico, pero despues a ahust’e na 7.1.

Imagennan di television tabata mustra hendenan ta wordo evacua di oficinanan den e principal ciudadnan. Testigonan a bisa cu tabata tin escenanan di panico y hendenan yorando riba caya despues di a sali for di nan cas.

