Teremoto chikito a causa comentario na Hollywood

LOS ANGELES, California – Un teremoto chikito cu epicentro net p’afo di Los Angeles, tabata tin su aftershocks entre e internautanan di zuid di California.

E teremoto di magnitud 3.6 a keda registra rond di 11’or y 20 di anochi di dialuna, segun e Servicio Geologico di Merca. E epicentro tabata mas of menos un seis kilometer noordwest di Westwood. Aunke e movimiento telurico no tabata tin potencia suficiente pa causa dañonan grandi, mas di un dozijn di persona a reporyt’e, el a agraga.

Algun cu experiencia den teremoto a comenta dialuna riba Twitter, entre nan algun personalidad di Hollywood.

E actor Josh Gad a jake cu probablemente e mester bay comproba con su yiunan tabata, pero na luga di esey, el a bay revisa Twitter. E ex conductor di “Late Late Show” di e cadena CBS, Craig Ferguson, a apunta cu e temblos a pone sinta “riba cama cu un arma automatico sperando zombies.”

Fuente: www.ap.org