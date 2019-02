Teremoto awe na Mexico tabata di 6.5 pero no tabatin mucho daño

Un teremoto magnitud 6.5 riba e scala di Richter a keda registra awe den e estado Mexicano di Chiapas, na e frontera cu Guatemala y a obliga evacuación di edificionan den capital di e país sin te na e momentonan aki a keda rapport victimanan y dañonan considerabel. E teremoto a sosode na 37 Kilometer suroeste di Ciudad Hidalgo, na Chiapas, banda di 10.14 di mainta, asina e Servicio Sismologico Nacional a riporta. Inicialmente a reporta 6.6. E sacudi a provoca desalojo di e edificio sede di Gobierno di Cuidad di Mexico, caminda e Alcadesa Claudia Sheinbaum tabata presentando un plan di seguridad pa e cuidad.

Después cu sur cos a wordo “gecleared” e Secretario di Seguridad Cuidadano, Jesus Orta a reporta cu pa awo no tin daño grandi na edificionan den e cuidad y e sirenanan no a wordo activa. Por a sinti e sismo tambe den estadonan di Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Puebla y Veracruz mescos cu e mesun Chiapas, caminda e gobernado Rutilio Escandon a informa riba e red di Twitter cu a activa tur protocol di seguridad pero no a bisa nada si tin hende afecta. Tampoco tabatin reportenan di victimanan of dañonan den otro estadonan. Segun SSN, for di momento di e teremoto banda di 11’or di mainta a keda registra 23 replica, cu esun mas fuerte di magnitud di 4.5 cu su epicentro 49 kilometer suroeste di Cuidad Hidalgo.

