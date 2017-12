Diadomingo atardi chauffeur di un toyota tercel biniendo riba un velocidad for di pariba no a paga tino cu e auto su dilanti un corolla a brake y pa no dal su tras a bay dal den un pilar. E impacto tabata fuerte e auto a keda basta kibra y e chauffeur a dal su cabes den e windshield. Ambulance a presenta pa controla e chauffeur, polis tambe tabata na e sitio pa atende cu e dalmento.