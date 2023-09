For di algun dia caba cos ta medio stoba den AVB segun nos fuentenan clave y por a tuma nota cu e prome a bay. De oficina di AVO cu ta encarga cu nos futbol local parce cu tin carchi cora ta cay na ordo di dia.

Secretario general ta entrega retiro despues cu miembronan di bestuur a cuestiona cierto desicionnan cu e secretario general Hubert Solagnier a haci cu no a cay den bon tera pa e miembronan di bestuur, aunke e presidente di AVB sr Lacle kier a defende e biaha aki, pero no por a logra di convence e miembronan di directiva di AVB.

Parce den e oficina di AVB tin free for all cu trahadornan cu ta bin traha ora nan kier of gastamento di placa riba cosnan inecesario segun bon fuentenan cu ta informa loke ta pasando. Nan ta haya cu e presidente lo ta mas afo cu na Aruba pa haci e trabounan como macht commissioner pa Concacaf ganado placa mientras cu futbol local tin yen reto, pero no ta Sr lacle so pero Sra Wever cu ta miembro di bestuur cu no por bin reunion pa bienestar di Futbol local.

Segun fuentenan cu e sra Wever tambe a mustra di lo ta fix su mes pa bira macht commissioner y cada rato ta afo ta gana placa cu Concacaf loke ta hala atencion ta cu tanto Sra Wever y Sr Lacle ta ambtenaar ta con bin bo por ta afo tanto asina ta cuanto vakantie of VVD nan tin riba dje pa nan bay traha y gana placa como macht commissioner no tin control?, Of ta ken tin man riba nan cabez ?

Trahador ta disgusta cu maneho di AVB parce ta reina un ambiente hostil den oficina cu por rementa un ora pa otro, te awe ainda Sr Randolf Lacle como presidente no por presenta relato financiero of ta muestra cu ningun hende no a haci nada pa esaki wordo ehecuta Ta bon pa menciona cu sr. Lacle sigur tin mas cu 20 aña den AVB el a pasa den varios bestuur varios funcion pero tur hende ta robes menos sr. Lacle paso e palabra cu e ta usa den AVB ta cu tur club kier tur cos tur club ta zuer mucho trahado nan ta mal cria.

Kico lo pasa den e dianan aki lo ta interesante den e federacion cu ta haña mas placa pa maneha deporte y ta esun te ainda no por mustra cu futbol a drecha e prome fin di siman di futbol, a bay cu calidad di refreenan bou nivel wega nan tin hopi bou nivel tin toch por wak un tiki futbol un transmicion fatal caminda ta laga mic di publico habri ta scucha palabra insolente y riba dje tambe cu ya caba tin protesta pa motibo di incumplimento di regla. A bin un bestuur nobo den AVB ta spera cu nan por para riba cu Pueblo di Aruba kier mira futbol bek riba medianan cu ta interesa pa transmiti y of e poco televisionnan local cu a keda.

Masnoticia lo sigui di serca kico lo pasa den e situacion tenso den AVB