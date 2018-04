Tension halto na guarda nos costa debi tin dos persona peligroso deteni

For di den siman tension ta halto na Guarda nos Costa esaki ta debi cu tin dos homber cera y nan ta persona peligroso pa cu arma di candela. Esaki a pone cu diadomingo atardi por poco personalnan di guarda nos costa a bay den accion debi cu nan no ta hayando atencion unda nan kier pa saca e dos hombernan criminal deteni y nan ta un departamento cu no tin arma si algo bay robes.

E sospechosonan aki lo ta menasa e personalnan unda te hasta nan nomber nan sa y e personalnan di GNC no ta sintinan confia mas den e luga. E dos hombernan aki a keda deteni siman pasa diadomingo den un accion policial na Rachostraat unda a detenan.

Hefenan di Cuerpo Policial a presenta a presenta na e sitio pa ta na altura di e sitiuacion pa wak kico por haci cu e dos hombernan peligroso cu ta deteni den e cel na GNC y wak si por ponenan otro caminda unda si cu autoridad tin arma pa defendenan mes, mientras cu personalnan di guarda nos costa ni un klop nan no tin pa defende nan mes ora algo bay robes. Ta un departamento cu pa hopi aña no a haya atencion pa e ex minister.

Comments

comments