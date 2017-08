Tension entre Merca y Noord- Korea sinti ariba Wall Street

NEW YORK, Merca- Accionnan ariba e bolsa di balor di New York a bolbe cay debi cu inversionistanan a acudi na e activonan seguro mei mei di e tensionnan entre Noord- Korea y Merca.

“E tensionnan geopolitico a crea un risico di comercio mei mei di inversionistanan”, segun Naeem Aslam, un analista di mercado na Think Markets UK.

E promedio industrial a perde 63,37 punto, of 0,29 %, pa 22.021,97 unidad, mientras cu S&P 500 a cay cu 9,74 punto, of 0,39 %, pa 2.465,18 unidad. Nasdaq Composite, mientras tanto a baha 49,53 punto, of 0,78 %, na 6.320,93 unidad.

Fuente: http://www.reuters.com/