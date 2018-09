Tension den Departamento di Siguridad di Triple A

Tin hopi descontento den e departamento di siguridad na Triple A. E presion cu ta wordo eherce ariba nan ta increibel y innecesario, cambionan constante den procedura, cambionan den maneho. Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA ta amplia.

Lo kier bin cu cambio caminda e screeningpoint ta, pero sin tene cuenta cu esunnan cu ta den field. Esakinan ta esunnan cu sa kico ta come y bebe. Nan ta sinti cu e cambionan ta abrupto. Loke a compronde cu a ofrece un set di tas doorzichtig pa nan bin cun’e trabao, ya cu nan no mag di bin cu nan mesun tas mas. Aki, segun Sr. de Cuba, Triple A a bay di mas. Nan a bay den bida priva di e trahado. Nan no por forsa un empleado pa bin trabao cu’n tas doorzichtig. Sindicato STA no ta sinti su mes comodo cu e medida aki y den e proximo reunion esaki lo wordo treci padilanti, cual reunion lo ta diabierna awo.

Esaki ta algo cu ta bayendo completamente for di sla. Tambe ariba e problematica di drugtest. No por haci un drugtest asina no mas, unda cu no tin back – up system, unda cu e trahado por haci un di dos drugtest. E test di droga lo mester wordo haci via un laboratorio reconoci. Trahadonan no ta nenga, ya cu esaki ta hinca den nan CAO. Pero esaki mester bay ‘fair and square’.

Ultimo, hendenan di airport mes a saca informacion confidencial for di airport y ya caba airport ta ariba e pista di ken esaki nan ta. E pesronanan aki ta coriendo riesgo di perde nan trabao di biaha, ya cu e empleado ta mara na secrecia ora cu drenta den servicio. Y esaki ta loke pa Sr. de Cuba, ta duel’e cu loke ta pasando. Pero un biaha mas, e ta reitera cu e sistema mester wordo cambia completamente.

Empleadonan den e sistema di siguridad ta sinti nan mes hopi oprimi. Y mayoria di empleadonan den e departamento ey tambe ta sinti esey. No por descarta un accion di protesta, ya cu nan buchi a yena. No por keda presiona un empleado asina hopi.

E drug-test a para bira un ‘heksenjacht’ y e ‘mikpunt’ ta e Cuerpo di SIguridad. Segun Sr. de CUba, no tin asina hopi compania caminda cu tin drug-testnan ta wordo haci. TIn hopi fayonan cu ta wordo haci den e drugtest, caminda cu Medwork ta hinca aden. Mas compania a reclama ariba esaki. Y a bisa cu si nan tin di hiba e cosnan mas leu, lo haci esaki tambe. Ya cu hendeann inocente no por bay sufri pa erornan cu ta wordo cometi. Eroro humano ta comprendibel, pero si ta conspiracion tin, e ora Sr. de Cuba ta haya cu esaki ta hopi di lamenta. STA lo exigi un investigacion ariba esaki. Ta di lamenta cu un mama of tata di famia mester perde su trabao, pa motibo di un compania manera Medwork.

STA ta exigi gerencia cu nan no kier tin nada mas di haci cu Medwork y cu nan kier resorta bek bou di SvB. Pa loke ta testnan di droga, lo mester asigna laboratorionan oficial. Esaki kiermen, identidadnan cu por eherce e test aki. No cu ta haya ken cu ta, ta bin haci un test di droga.

Aworaki ta bezig ta recogiendo firmanan pa avisa gerencia y minister tambe, cu nan no kier cay mas bou di Medwork. Ta basta, segun Sr. Diego de Cuba. E sistema aki nan no kier e mas. Nan no kier enrikece un compania estatal mientras cu tin un compania estatal. Pero pakico?

E motibo pakico ta cu si bo bira malo, Medwork ta mandabo bay traha e di dos dia. Ley ta bisa cu 3 dia e doño di trabao mester paga y di cuater dia SvB ta cuminsa paga. Aki ta caminda cu tin un dilema bastante serio, pasobra ta mas cu cla cu Medwork ta wordo paga pa scapanan un par di dia. Y esaki ta loke ta sosode hopi biaha, pero esaki segun STA no ta e manera. SvB por hiba e mesun control y mas miho cu Medwork.

SI wak di unda e hendenan a sali, mayoria a sali for di SvB. STA lo bay informa Minister debidamente, durante un reunion cu nan lo tin cun’e, segun Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA.

