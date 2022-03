Departamento di Impuesto lo finalisa e siman aki e sesion cu “stakeholders” caminda a brinda informacion di e propuestanan pa Reforma Fiscal 2023. A duna diferente stakeholder tambe un splicacion riba e cambionan den e otro leynan di impuesto cu ta importante ora ta trata introduccion di un sistema di BTW. Por a brinda asina mas claridad riba con esaki lo bay man den man cu por ehempel aumento di e suma liber di impuesto (belastingvrije som) y reduccion di e tarifanan di inkomstenbelasting y loonbelasting.

Esaki no ta un propuesta final

Ta importante pa menciona cu e propuestanan pa Reforma Fiscal 2023 no ta propuestanan final y por cambia teniendo cuenta cu e ahustenan necesario di sector priva. A papia di un tarifa minimo di 6% pa tur cuminda y bebida, excluyendo bebidanan alcoholico y un tarifa general di maximo 18% pa tur otro tipo di producto y servicio. No por conclui cu e tarifa general ta keda na 18% mirando cu esaki lo wordo discuti den e di dos tanda di sesion cu stakeholders.

No a lubida riba e pensionado y esnan mas vulnerabel den nos comunidad

Den e mesun rosea a wordo proponi pa amplia e sumanan di Reparatietoeslag pa e trahadonan y tambe pa e pensionadonan. E suma liber di impuesto (belastingvrije som) den e tabel di inkomstenbelasting y loonbelasting ta keda ahusta na un suma di Afl. 36.000. Consecuentemente mayoria di nos pensionadonan lo no tin cu paga inkomstenbelasting mas riba e suma di nan pensioen. Esnan cu ta gana un salario mensual di Afl. 1.815 (minimumloon) y Afl. 2.900 lo wordo compensa pa medio di propuesta di ahustenan den e tabel di Reparatietoeslag.

