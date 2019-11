Tene cuenta ora di cumpra cos riba Internet: Homber ta cumpra 1000 galiña keriendo cu ta uno so el ta cumpra

E historia curioso aki di e compra cu a sali malo pa un homber di New Zeeland, identifica como Steve Morrow. E noticia aki a bai viral riba rednan social. E homber a cumpra no memos cu 1000 galiña den un subasta riba internet. Morrow no a lesa e letranan chikito riba e aviso y a ofrece un poco mas di un Dollar pa un galiña, sinembargo, despues di un rato, el a ricibi notificacion cu e ta ganado di e subasta y awo ta propietario di 1000 galiña bibo. “Na momento cu e subasta a sera, mi a pensa, waw great. Awo mi por cumpra cuanto bestia cu mi kier pa un prijs barata. Pero na momento cu mi a papia cu e homber cu a organiza e subasta y el a bisami cu ta mil galiña. Mi a bisa: Dios Santo, mi a keda paraliza. Mi a lesa e aviso tres biaha pero e tabata basta confuso”, asina Morrow a declara. E aviso di e benta tabata bisa: “Como medida di urgencia nos mester move aproximadamente 1000 galiña”. Awo Morrow ta purbando pa bende e galiñanan aki bek riba Internet pasobra e no sa kico haci cu nan si e keda cu nan.

