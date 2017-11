‘Tene cuenta cu Rotterdam ta hopi conoci y popular bou di studiante’

Vivienda ta un di e aspectonan mas importante cu mester regla na tempo den caso cu un futuro studiante kier bin studia na Hulanda. Den nos serie pa informa studiantenan cu kier bin studia na Hulanda, nos ta concentra e biaha aki riba e ciudad di Rotterdam. Esaki ta esencial mirando cu e ta un ciudad hopi conoci y popular pa studiantenan. Mentor di Arubahuis, Sr. John Dirks di e ciudad di Rotterdam ta duna informacion y conseho riba loke ta e situacion di camber pa studiantenan cu kier bin studia na Rotterdam pa 2018.

John Dirks: ‘E prome stap cu abo como studiante mester tuma den e proceso pa haya vivienda na Rotterdam ta inscribi via un di e websites di e organisacionnan cu ta maneha camber. Mi ta conseha tur futuro studiante pa inscribi na e siguiente websitenan pa por bin na remarca pa un camber cu ta esun di Stadswonen Rotterdam y SSHXL Rotterdam.’

Pa yega na un kamber via Stadswonen mester inscribi via di e website www.stadswonenrotterdam.nl. Ora di inscribi mester haci uzo di e kantooradres di Stadswonen Rotterdam. E adres ta Rochussenstraat 21, postcode 3015 EA na Rotterdam. ‘Unabes bo inscripcion ta completo bo ta ricibi un email di Stadswonen como confirmacion di bo inscripcion. Esaki por dura algun dia, te na un maximo di tres dia. E ta hopi importante pa yena bo email adres corecto pa asina Stadswonen por tuma contacto cubo. Den caso cu despues di tres dia ainda bo no a tende nada di Stadswonen ta consehabel pa tuma contacto cu nan via email na [email protected],’ segun John Dirks.

Pa por completa e inscripcion via Stadswonen mester paga un suma di inscripcion. E manera mas facil pa paga e suma aki ta cu creditcard. Den caso cu bo no tin un creditcard bo lo por aserca un familiar cu lo por asisti bo den esaki.

Pa por inscribi pa camber via SSHXL Rotterdam mester sigui e instrucionnan riba e website www.sshxl.nl. Den caso di SSHXL tambe mester paga un suma di inscripcion. E manera mas facil pa haci esaki tambe ta via di creditcard.

Mentor John Dirks ta enfatisa e importancia pa inscribi na tempo pa camber pa por bin studia na Hulanda y den particular pa por biba y studia na Rotterdam. E mentor ta indica cu mas tempran bo inscribi mas grandi e chens ta cu e futuro studiante por bin na remarca pa un camber unabes cu e yega Hulanda. E mentor tin un rol pa por guia y interveni unda ta necesario pa e studiante pero den caso di camber e mentor no por garantisa kamber mirando cu studiante mester percura pa esaki na tempo.

Pa mas informacion of pa cualkier pregunta over di biba y studia na Rotterdam por tuma contacto cu John Dirks: 00316-28461408 of via email: [email protected]

Nota pa redacion: Potret ta cortesia di Cas di Aruba.