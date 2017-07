Temporada di Shimarucu tey un biaha mas

Ken no ta corda nan infancia canando den mondi y piki poco Shimaruco. Hopi ta corda esaki como nan fruta di infancia. Den dado caso mayoria biaha nan ta come berde mes. Imaginabo ora cu eta full cora y bon “hecho” nan tabata plunder full e mata. Sigur antes tabta tin hopi di e matanan di Shimarucu planta den cunucu.

Awendia esaki no ta asina popular mas. Pabo por haya un mata di Shimaruco den mondi ta hopi dificil. Varios di nos mondinan aki a wordo destina pa contrui vivienda.

Un mata di Shimaruco no ta un mata cu ta crece mucho grandi. Nan ta matanan cu ta keda relativamente cortico y tin biaha nan ta yega te cu 2 pa 3 mester di haltura. Un mata cu ta originalmente for di Yucatan, Mexico. E fruta ta cora manera rondo. Ta contene hopi vitamina C y antioxidante. Tin biaha poco zuur te cu hopi zuur. Despues di yobida e ta un di e matanan cu masha liher mes ta haya fruta.

Manera semper cu tin matanan di Shimarucu den vecindario y cu nan ta cuminsa floria y duna fruta bo ta cuminsa haya molester di “lebelebe” cu ta hopi fastioso. Tin biaha esaki ta bay te den auto y bo ta miranan na e glasnan parti paden.

Cabrito tambe ta gusta come e mata aki. Un mata cu ta wanta hopi secura. Durante di e periodo aki tambe e mata ta keda sin blachi. E ta mustra manera seco y tin ora manera morto, pero na momento cu poco awa yobe mesora eta cuminda haya flor. Su flornan ta chikto di color roos pa cu tin biaha ta mustra manera color biña.

E fruta mes ta for di comienso berde chikito y segun cu eta crece e color ta cambia bira cora y cla pa come. Cabrito tambe ta gusta e mata aki hopi pa na para y come.

Na Aruba ainda nan ta traha dushi di Shimarucu. Esaki nan ta wordo traha cu sucu y algun otro ingrediente y e ta keda masha autentico di Aruba.

Recientemente sr. Vicente Kock tambe ta traha biña di Shimarucu di Aruba. Tin biaha e ta conbina esaki cu Cashu y asina traha e Biña di e dos combinacionan aki. Algo masha particular cu sr. Vicennte Kock ta produci. Turistanan cu ta bishite ta keda masha encanta di saboria un bon Biña traha localmente.

E mata di Shimaruco ta obtenibel aki na Santa Rosa. Si bo ta desea di tin un mata asina den bo hofi pasa busca esun dibo.