Temporada di Pasco semper cantidad di bestia bandona riba caya ta keda subi

Recientemente tin diferente keho na varios bario manera por ehempel Franse Pas na unda cachonan di rasa ta wordo laga atras riba caya, un problema serio den diferente bario riba Aruba. Segun Veterinario, Irene Croes, mester tene cuenta cu nos ta yegando fin di aña y si wak cifranan di cada aña tur December, e cantidad di cachonan y pushinan cu ta wordo deshaci di nan ta subi. “Ta manera nos ta haci cas limpi, e cachonan tambe tin cu bay, e ta tristo pa wak esey.”

“Di nos banda nos ta haciendo maximo esfuerso.Nos tin un plan nacional entrega, nos a manda conseho pa minister tocante ley di cacho cu tin cu wordo adapta, nos a habri centro di control di cacho na Wayaca pa duna Polis tools pa tuma cacho den beslag ora haya nan den caso di abuso of negligencia, tin hopi cu nos por haci pero nos mester sosten tambe di ey’fo,” sra. Croes ta splica.

E luga na Wayaca ta habri di dialuna pa diabierna unda bo por trece bo mascota indesea preferiblemente riba Dialuna, Diaranson of Diabierna door cu e tres dianan aki tin cooperacion di Veterinaire Dienst pa bini. “Nos a purba haya cooperacion di veterinarionan priva pa purba na mantene servicio tur dia mes, pero no a haya esey ainda, dus mester traha cu loke tin, anto e ta fastioso pasobra tin hende ta deshaci di nan bestia vooral awo cu ta casi Pasco,” sra. Croes ta bisa.

Ta prefera pa hende trece e cacho of pushi na Wayaca enbes di bay laga e bestia den mondi pasobra nan no tin e culpa di nada, y na Wayaca tog nan tin oportunidad di haya un segundo hogar.

Ley pa proteccion di nos bestianan [Ley di Cacho] a bin na vigor for di 1 januari 2015, e fastioso ta cu no a crea e bewaarplaats e tempo ey manera cu ley ta prescribi. Esey tabata e prome paso, anto e Centro di Control di Cacho na Wayaca ta esaki, pero Polis no ta echt haciendo uzo di dje, ainda tin hende ta bin laga mascota indesea eynan den un forma hopi robes. For di 2017, Polis por a laga print e oproepprocessverbaal, cu ta haci e trabao pa Polis mas facil pa no mester skirbi henter un procesverbaal. Bo ta haya un formulario standard cu ta djis wordo yena dado momento ora encontra nan mes cu algo. “Ta cosnan cu nos ta keda trece na nan atencion cada biaha y mi no ta compronde dicon esey no ta sosodiendo,” segun sra. Croes

Tin hopi fundacion cu ta haciendo nan maximo esfuerso for di hopi tempo caba cual ta algo di aplaudi, y mester keda stimula nan pa haci esey pasobra gobierno no por haci e nan so. Sra. Croes: “Den e conseho cu a bay pa gobierno tin skirbi cu hopi articulo den ley di cacho, otro instancianan tambe lo por yuda cu e control di eseynan, pero mi no sa unda esey a keda pega honestamente.”

Comments

comments