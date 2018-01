Temporada di Carnaval ta periodo cu ta conoce mas casonan di embaraso hubenil

E temporada di Carnaval ta e periodo cu ta conoce mas casonan di embaraso hubenil, segun Sra. Monique Labad, di Wit Gele Kruis.

Awendia ta full e aña ta señala problemanan di e uzo di droga y di alcohol. Aunke na October y November ta pendiente di babynan cu ta nace y cuanto aña e mama tin. Wit Gele Kruis ta focus enberdad riba Carnaval, pero ora di wak bek e situacion ta full aña.

E ultimo dos aña ta e periodo di vakantie, den Juli, ta wak e cantidad den e cifranan y e temporada di Carnaval. E circulacion ta keda mas Carnaval, unda tin hopi actividad, compara cu Semana Santa. Ta e circulacion di hende na gran cantidad y unda alcohol ta circula libremente. Ta mayornan tin responsabilidad pa papia cu nan yiunan. Nunca stop di papia cu bo yiunan. Loke e mayor papia cu e yiu, e lo keda pega den su mente y na su momento, e lo uza e conseho di su mayornan. Pero si no tin comunciacion, e yiu ta sinti’e liber pa haci loke cu e kier.

Hopi ta e mayornan cu ta yama Wit Gele Kruis pa conseho. Biniendo den medionan do comunicacion ta trece informacion. Pero ta haya mayornan cu ta sinti cu nan no mag bisa e yiu nada, pa medio di rebeldia di parti di e yiu. Como mayor, un mucha di 10 pa 11 aña mester sigui regla di cas. Cinco pa seis aña atras, no ta haya mayornan ta pone nan yiunan pafo di cas. Si uza aña pasa of dos aña pasa, mayornan ta saca yiunan for di cas. Y e mucha muhe ta bay biba na e guy, aunke no ta tur guy lo acepta esaki. Ta trata hopi di muchanan menor di edad, cu ta haya nan obligatoriamente pa ta eynan, ya cu nan no ta sintinan comfortabel na unda nan ta. E mucha ta sera su mes den camber, y consecuencia di esaki, di un mucha full depressed y ora cu e baby nace, kico ta para e ora. Ta haya mayornan cu echt no kier ni yiu ni baby den cas, cual a wordo señala e ultimo 2 añanan, segun Sra. Monique Labad, di Wit Gele Kruis.