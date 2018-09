Tempo pa Click ta organisa un otro workshop di fotografia

E aña aki, un biaha mas Stichting Rancho ta organisa un otro workshop ‘Tempo pa Click’. E workshop aki ta destina pa tur esunnan cu kier siña mas di e tecnica nan cu mester tene cuenta cu ne ora di usa un camera digital, esaki ta bo oportunidad!

Fotografo local Desmond Ridderstap ta yudabo crece den fotografia y dunabo tips pa mehora po potret. E workshop aki ta tuma lugar den vakantie di Oktober y ta pa hoben y aldulto cuminsando for di 15 aña! Trece bo camera cubo of si bo no tin un nos tin pabo! Pero inscribi trempan paso cupo ta limita!