Tempo Aruba, e prome agencia di empleo riba e isla, ta celebra e aña aki su di 30 aña di existencia. Gitta de Wit a lanta e compania na 1993 y for di e tempo ey ta hunga un rol importante den e desaroyo di e economia di Aruba. Brindando servicio amplio di trabounan flexibel den diferente sectornan, entre otro, horeca, construccion, salubridad y servicio, Tempo Aruba a crece pa bira un di e agencianan di empleo di mas grandi y profesional di Aruba.

Trinta aña pasa, ora cu Tempo Aruba a habri su porta pa prome biaha den e edificio di Layex den Wilhelminastraat, ainda tabatin poco atencion pa e gestion di empleo temporal riba e isla. E crecemento economico y e turismo floreciente, a haci esaki a bira cada bes mas importante.

Hunto cu Mayra Arends, kende tambe a hunga un papel cardinal na inicio di Tempo, a cuminsa ofrece na compania e posibilidad di traha na un manera mas flexibel cu nan recurso di personal. Den cooperacion cu Bert Vermaas, a desaroya e software necesario y for di e tempo ey, Tempo Aruba ta fungi como un sorto di ‘matchmaker’ entre compania y e forsa laboral.

“Nos ta sumamente orguyoso di loke nos a logra den e ultimo 30 aña,” asina Sigrid Hammelburg, Managing Director desde 2017 a duna di conoce. “Nos a yuda hopi compania haya personal, como tambe percura pa hopi hende tin un trabou, sea temporal of fiho. Nos ta gradici tur compania y trahado pa nan sosten y naturalmente, tur colega di Tempo cu a contribui na e 30 aña aki. Pero nos falta hopi ainda pa ta cla,” asina Sigrid Hammelburg a bisa acerca. “Nos ta keda comprometi na sigui ofrece e miho servicio na nos clientenan y pa promove e oportunidadnan di trabou riba e isla.”

Den e ultimo 30 aña, Tempo Aruba a gana hopi experiencia den e sector di empleo temporal y a traha un network amplio di compania y forsa laboral.

Tempo no solamente ta ofrece trabou flexibel, pero tambe training y guia na e personal pa yuda nan den nan desaroyo personal y profesional. Hammelburg ta enfatisa tambe e importancia di e angulo positivo y enfasis riba resultado den nan manera di traha.

E celebracion di 30 aniversario di Tempo Aruba ta un logro pa e compania y un señal di su trayectorio exitoso como agencia di empleo riba e isla.

Hammelburg ta wak dilanti cu confiansa y ta keda cu e empeño di ofrece e miho servicio na su clientenan y e avance di e oportunidadnan di empleo riba Aruba. Y no solamente na Aruba, pero Tempo tambe ta activo na Corsou, Boneiro, St. Maarten, Saba y St. Eustatius.

“Nos ta celebra e 30 aniversario aki den grandi, segun Sigrid Hammelburg. “Candidatonan cu inscribi pa trabao aworaki tin e oportunidad cada luna di gana diferente premio, manera un smart watch, certificado y te hasta un Sony PS5.” Kier men, ta bal la pena pa inscribi bo mes aworaki na Tempo.”

“Nos kier keda conecta,” asina Sigrid Hammelburg a sigura. “Ya caba pa 30 aña nos ta trece e forsa laboral y companianan hunto.” Esey ta y ta keda nos punto fuerte.

Sigui Tempo Aruba riba media social of bishita nos website na www.tempoaruba.com y keda na altura di tur e oportunidad profesional cu tin.