Temblor sinti na New Zealand

WELLINGTON, New Zealand- Un temblor di magnitud di 6.1 grado ariba scala di Richter a sacudi New Zealand diaranson segun US Geological Survey (USGS).

E temblor, na poco profundidad di 10 km (6 miya) a wordo localisa na 211 km (140 miya) west di Auckland Island, na costanan di New Zealand.

No tabata tin avisonan di tsunami despues di e temblor.

E temblor a wordo sinti mas tanto den e capital Wellington, pero no tabata tin dañonan material, segun informenan.

Servicionan di trein a wordo interumpi temporalmente den e area.

Dos temblor chikito, di 4.7 y 5.0 riba scala di Richter tambe a wordo sinti na costanan di New Zealand.

New Zealand ta suspetibel pa temblor ya cu e pais ta situa na e rand di e dos platonan tectonico, e Pacifico y e Australianonan.

Esaki ta bin un paar di hora despues di e temblor fuerte di 7.1 riba scala di Richter a sacudi Ciudad di Mexico, lagando dañonan structural y matando mas di 200 persona.

Fuente: http://www.independent.co.uk