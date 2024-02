Diamars pa ser exacto 1:04 marduga hopi hende na Aruba a scucha un zonido di truck pa despues sinti nan cas sacudi y di cual a duna indicacion cu ta un temblor a caba di pasa.

Di biaha masnoticia a haya varios mensahe y te hasta nos personalnan a sinti e temblor aki. Personanan pazuid y pariba di nos isla a sinti esaki mas duro. A dura mas cu 40 minuut pa por a haya e informacion oficial, debi cu Aruba no tin e aparatonan aki pa midi y of sinti temblor tin cu busca for di e agencia Funvisis cu ta di isla pazuid.

Nan a confirma 1:04 am y 16.1 KM di profundidad e temblor ta di cual e ta hopi cerca tog di bou lama, y esaki a sosode pazuid, entre Aruba y Venezuela bou lama di magnitud 2.9.

Asina mes como un temblor modera di 2.9 hopi hende a sintie.