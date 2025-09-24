Riba e atardi di dia 24 di september, Servicio Geologico Colombiano a informa di dos temblor fuerte na Venezuela mas parti zuid di Maracaibo cu a wordo sinti den varios ciudad Colombiano.

Segun e informe preliminar di e agencia, e prome temblor tabatin un magnitud di 6.1 y a wordo registra pa 5:21 p.m., y e di dos na magnitud 4.3 pa 5:33 p.m.

Usuarionan riba red social informa cu el a wordo sinti na Riohacha, Antioquia, Maicao, Santa Marta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Medellín, Barranquilla y Bogota.

Detayenan di e temblor di magnitud 6.1 na Venezuela

E epicentro di e temblor fuerte tabata Mene Grande, Venezuela. Te awor, no ta conoci daño den e region menciona di e pais bisiña.

E profundidad di e temblor tabata poco profundo, menos di 30 kilometer, pues el a wordo sinti ampliamente.

E latitud tabata 9.98 y e longitud tabata -70.95.

Detaye di e di dos temblor na Venezuela

Segun e informe preliminar di Servicio Geologico, e di dos temblor y aftershock di e prome temblor tabatin un magnitud di 4.3 y un profundidad poco profundo.