Temblor di 7,5 ta sacudi Indonesia provocando un tsunami

JAKARTA, Indonesia- Varios persona a muri despues di cu’n teremoto di magnitud 7,5 a sacudi e parti noord di e isla Celebes y a provoca un tsunami cu a golpia e ciudadnan di Palu y Donggala, na 80 km zuid di e hipocentro.

Vocero di e Agencia Nacional di Gestion di Desastre (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, a indica den un comunicado pa e teremoto y e tsunami “a causa varios victima”, sin specifica un cifra concreto.

Di otro banda, e director di e centro di tsunami y teremoto di BMKG, Rahmat Triyono, a bisa e medio local ‘Kompas’ cu e olanan a alcansa entre un meter y mei pa dos meter. E agencia a emiti un alerta di tsunami despues di e teremoto pa adverti di olanan di entre un meter y maximo di tres den e zona di Palu. Pero esaki a wordo retira shete minuut despues.

Imagennan ariba rednan social ta mustra varios video graba cu telefonnan celular e momento di cu e tsunami ta yega e costa, cu e ta golpia cu forsa, mei mei di e gritonan di varios residente cu ta core busca refugio. Autoridadnna no a informa ainda si tin victimanan mortal pa e teremoto of

Edificionan daña.

E temblor cu a sacudi Celebes diabierna, situa zona noord di Indonesia, a bin horanan despues di cu otro teremoto di 6,1 grado a provoca e morto di un pesona, 10 herido y e derumbe di varios edificio den e mesun zona.

E di dos temblor a keda registra pa 18:02 hora local (10 or y 02 di mainta). Su hipocentro tabata situa na 10 km leu di tera y su epicnetro, na 56 km noord di e localidad di Donggala, segun e US Geological Services.

BNPB a indica den un comunicado cu e prome teremoto a dura 10 seconde y a provoca cu varios cas a bin abao. Mientras, e habitantenan di e zona a bandona nan hogarnan.

“E poblacion a drenta den panico y a bandona nan casnan. Ora cu e alerta di tsunami a ser activa, e poblacion a responde door di busca un luga sigur”, Sutopo a bisa.

E aeropuerto di Palu, cu ta opera varios vuelonan domestico, a sufri daño y lo keda cera te diasabra anochi, e vocero a indica.

E municipio di Donggala, ubica den e ciudad di e mesun nomber, tin un poblacion di mas di 275 mil habitante, segun e ultimo censo.

