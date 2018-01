Temblor di 7.6 registra panort di Honduras no tin efecto pa ABC

Diamars anochi pa 10:51 di anochi un temblor a tuma lugar den e lama na mas o menos 307 KM zuid west di Georgetown. Informenan preliminar a duna un magnitud di 7.8 pero despues di un rato e cifra official a wordo poni na 7.6 grado riba e schaal di righter. Tambe e National Tsunami Warning Center (NTWC) a bay over na emiti un alerta pa e islanan y costanan cu ta keda den un radius di 1,000 km rond di e epicentrum di e temblor.

Den esakinan por spera un aumento di e nivel di lama di mas o menos 1 meter pa cierto costanan di Mexico, Cuba, Belize, Honduras y Cayman Islands. Tambe por spera olanan di tsunami di mas o menos 1 pia na Puerto Rico, U.S. Virgin Islands y British Virgin island. Pa loke ta trata nos region y en particular Aruba mescos cu costanan di Colombia no tin ningun aviso particular. Esaki ta un temblor di un intensidad di mas di 7.0 cual ta loke a haci e desaster dia 12 di January, 2010 na Haiti.

Aruba ta localisa 1.550 km leu for di e epicenter.