Temblor di 7.2 cu poco posibilidad di tsunami a sacudi Haiti

Un temblor di 7.2 riba escala di Richter a sacudi Haiti awe mainta, según informe di Servicio Geologico di Merca (USGS).

E foco di e temblor tabata sitúa na 10 kilometer di profundidad y e epicentro tabata ubica na 12 kilometer noordoost di Saint-Louis du Sud, Haiti.

No a saca alerta di tsunami. Solamente por sinti olanan di tsunami na e costa di Haiti mes según informe di e centro di alerta di tsunami di Pacifico (The Pacific Tsunami Warning Center). Di otro banda, e Sistema di Alerta di Tsunami di Merca si a emiti un menasa (no alerta) di tsunami cu por yega te 3 meter pero na costa di Haiti so. Esaki tabata rond di 8.30 di mainta y un ora despues a anula e mensahe aki.

Según e prome informe di autoridadnan, tabatin morto y daño na Haiti despues di e temblor.

Un replica di 5.2 di magnitud a sosode algún rato despues, na 17 km noord-noord west di Chantal, Haiti, segun USGS. Esaki tambe na 10 km di profundidad.

Banda di esaki, Haiti por wordo afecta pa e tormenta tropi8cal Grace cu ta pasa dialuna eybanda.

Dia 12 di januar, 2010 Haiti a pasa den un temblor di 7.0 di magnitud na un profundidad di 13 km. E tempo ey 217 mil persona a perde nan vida y mas cu dos miyon persona a keda sin cas.

