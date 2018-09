Temblor di 6,9 ta sacudi New Zealand

WELLINGTON, New Zealand- Un teremoto di magnitud 6,9 dialuna a sacudi e archipielago di Kermadec, cu ta situa noord di New Zealnad, sin cu tin informe di victimanan of dañonan. Tampoco a emiti alerta di Tsunami.

Servicio Geologico di Merca (USGS), cu ta vigila actividadnan sismico di mundo henter, a situa e epicentro di 111 km di profundidad y na 708 km noordoost di Ngunguru, localidad ubica na e parti extremo noord di e isla Neozelandesa.

E Centro di Alerta di Tsunami di Pacifico a emiti un comunicado den cual e ta descarta e riesgo di un ola gigante a causa di e teremoto di magnitud 6,7 riba e scala di Richter.

E red di observacion geologico Neozelandes, GeoNet, a registra e sismo pa 4:18 di atardi (hora di Pacifico) cu’n epicentro na registró el sismo a las 4:18 p.m. hora local, con epicentro di 132 km di profundidad y 785 km pafo di Whakatane, e isla den parti noord di Whakatane.

Ministerio di Defensa Civil di New Zealand a bisa cu basa ariba informacionnan cu a wordo recopila te cu awo, ta descarta un aviso posterior di tsunami.

E archipielago Kermadec, situa entre e islanan Noord di New Zealand y Tonga, ta inhabita, excepto pa e personal di e base permanentemente instala na Raoul y cu tin un station meteorologico y di radio.

New Zealanda ta situa den e faya entre e placanan tectoniconan di Pacifico y Oceania, y ta registra cerca di 14 mil teremoto cada aña di cual entre 100 pa 150 tin e potencia suficiente pa wordo sinti.

