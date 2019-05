Temblor di 6,3 registra na Japon

KYUSHU, Japon – Un temblor di magnitud 6,3 a tuma luga diabierna mainta ora di Japon, na e costa zuidwest Japones, segun e Agencia Meteorológico di Japon. E centro tabata ubica na un profundidad di 20 km, na e isla di Kyushu.

Autoridadnan no a emiti alerta di tsunami. Di su parti, e US Geological Center a calcula e movimento na 6.4

Medionan local di Japon a informa cu e planta di energia nuclear no a presenta iregularidadnna. Esaki ta ubica na Miyagi. Si e temblor a provoca dañonan den e acuaducto den e ciudad di Miyazaki, cu ya caba e ta wordo restaura. Den e mesun ciudad un muhe di 40 aña a sufri heridanan a consecuencia di e temblor, mientras cu’n homber di 79 aña a cay for di un trapi di 2 meter den e ciudad di Oita. Ambos a wordo hospitalisa.

Sismologiconan Japones no ta descarta e posibilidad di cu lo tin mas replica di te cu 5,0 grado den e dianan binidero.

Comments

comments