Temblor di 6.9 ta sacudi e volcano Kilauea

HONOLULU, Hawaii- Mei mei di un serie di movimentonan telurico, cu ta haci cu e isla di Hawaii ta temblando for di siman pasa, diabierna un potente teremoto di magnitude 6.9 a sacudi e parti zuid di e poderoso volcan Kilauea, segun e Centro di Desaster di Pacifico (PDC) a informa.

E temblor aki ta esun mas fuerte desde 1975, ora cu dia 29 november di un magnitude di 7.4 a genera un tsunami cu olanan di te cu 14 mt di haltura.

E epicnetro di e teremoto tabata localisa na 16 km zuidoost di e zona residencial di Leilani Estates, cu ya caba a sufri e impacto di erupcionnan volcanico. Servicio Geologico di Merca (USGS) ta calcula e profundidad di e sismo na cinco km.

E centro di Alerta di Tsunami di Pacifico (PTWC) a detecta cambionan chikito den e nivel di lama, cu olanan di te cu 20 cm na Hilo y di te cu 40 cm na Kaphoho. Pero nan ta señala cu no tin peliger di Tsunami.

Door di e temblor aki, rond di 14 mil persona a keda sin coriente na Kaumana, Hilo y Puna. Pero e compania di electricidad Hawaii Electric Light ya caba a reestablece e servicionan pa su clientenan.

E teremoto a tuma luga poco despues di informenan riba e caso di erupcion di lava den e cono volcanico di Kilauea, cu tabata e di cuater desde diahuebs Durante e prome tres erupcionnan, e lava tabata Sali for di e buraconnan ubica na Leilani Estates. Esaki a provoca dañonann material den dos vivienda y varios caya. Poco despues a tuma luga un di cinco erupción.

Habitantenan di e zona a wordo evacua door di autoridadnan. Gobernador di Hawaii a declara estado di emergencia riba e isla. Servicio Geologico di Merca a registra mas di 50 sismo cu magnitude di entre 2.5 y 5.4, sumando asina na e mas di shen temblornan registra desde siman pasa.

Dialuna e krater di e Pu’u O’o, situa na e banda oost di e zona di buraconan volcanico di Kilauea. E colapso a wordo sigui pa deramenan di lava den espacionan subteraneo y esaki a intensifica diahuebs.

Fuente:Reuters

