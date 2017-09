Temblor di 6.1 ta bolbe sacudi centro di Mexico

Diasabra mainta, un poco prome cu 8 or di mainta, hora di Mexico, un temblor di 6.1 ariba scala di Richter a keda registra den e estado di Oaxaca, zuid di Mexico. E fenomeno natural aki a bolbe causa alarma den varios zona di e pais cu ainda no a recupera di e temblor di diamars ultimo. Poco antes de las 8 de la mañana, hora local, un sismo de magnitud 6.1 se registró en el estado de Oaxaca, sur de México, volviendo a causar alarma en varias zonas del país que aún no se reponen del terremoto sucedido el martes.

E movimento telurico, segun autoridadnan Mexicano, a wordo sinti den centro y zuid di e pais sin cu tin reportenan di dañonan causa. Sin embargo, labornan di rescate den algun edificio colapsa a wordo temporalmente para door di e temblor y e miedo di risico di derumbenan.

E aeropuerto Benito Juarez, mester a wordo evacua durante diez minuto debi na e alerta pa un temblor di nobo.

Segun Servicio Sismologico Nacional, e epicentro di e temblor noord di e ciudad Ixtepec, den e zuid di Oaxaca, na 75 km di profundidad.

