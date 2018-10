Temblor di 5,4 sinti na Chiapas

CHIAPAS, Mexico – Dialuna merdia, pa 4 or y 43, hora local, un temblor di 5,7 grado a keda registra den e municipio di Arriaga, estado di Chiapas, sur di Mexico.

Luis Manuel Garcia, secretario di proteccion civil di Chiapas, a informa cu no tin reporte di daño ni tampoco herido.

E alarmanan sismico a activa den diferente punto di e entidad. A procede pa un evacuacion preventivo den scolnan, hospital, centronan comercial y edificionan di gobierno.

El a precisa cu na Chiapas ta registra entre dos y tres movimento telurico pa dia, pero den su mayoria esaki nan ta imperceptibel pa e ser humano.

Den e region Costa, Soconusco y Valle Zoque e movimento a keda percibi basta fuerta, mientras cu den e region Metropolitano, Altos, Frailesca y Norte di Chiapas el a wordo sinti den forma modera.

E coordinacion Estatal di Proteccion Civil di Oaxaca a informa cu no tabata tin reporte di daño ni tampoco di heridonan pa e sismo di 5,4 cu epicentro na Cintalapa, Chiapas.

