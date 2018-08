Temblor di 4,4 sinti na California

LA VERNE, California (Merca)- Un temblor di magnitud 4,4 a keda registra diamars anochi den e costa West di Merca, segun un comunicado di US Geological Survey.

E epicentro di e temblor a keda registra na 4 km noord di e ciudad La Verne (California), na un profundidad di 6,1 km.

Medionan local a raporta cu e temblor a wordo sinti den diferente parti di e estado y a wordo sigui pa aftershock di menor magnitud.

E temblor no tabata ariba e Sierra Madre Fault, un di e mas grandinan di e region, pero riba un structura auxiliar.

No tin informe di victima of dañonan material.

