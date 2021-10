Internacional: Diasabra bahada di solo na islanan ariba den caribe un temblor di 4.6 a keda registra y esaki a dal den area di St John, Antigua, St Maarten, Barbuda y algun isla mas rond a sinti e sacudimento.

E temblor tabata 93 km di profundidad. E epicentro ta 34 km nort west di St John na Antigua y Barabuda. No ta conoci si tin daño material y of na persona. Y no tabatin ningun menasa di tsunami.

