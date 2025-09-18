Internacional: Un temblor di magnitud 7.8 a asota Pacifico Oceano na costa di e Peninsula di Camchatca den Lejano Oriente di Rusia pa 6:58 p.m. GMT riba diahuebs.
E temblor a keda registra na un profundidad di 10 kilometer, segun USGS.
E centro di advertencia di tsunami di Pacifico di servicio Nacional na Merca na Hawai a emiti un advertencia di tsunami despues di e temblor.
Na Juli, region du Rusia a experencia un temblor mas fuerte ainda di e magnitud 8.8, cu a causa cu henter Pacifico a keda afecta den e area desde 1952. Varios pais den region a sinti efecto di tsunami cu nivel di lama a subi.