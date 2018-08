Tema Hero di St. Paulus School ta focus ariba bon comportacion di e muchanan

Sr. Randy Arends, director di St. Paulus School, ta splica over di e tema HERO, un tema contra di termento. Termento ora e ta constante, e ta bay bira un abuso.

Sr. Arends a splica cu hopi biaha termento cu tentamento ta wordo mescla di otro. Tur aña nan ta reuni di antemano pa wak ki tema ta bin cun’e, algo leuk pa e muchanan. E prome dia di scol, docentenan a bin cu’n tshirt special cual lo wordo uza tambe durante aña.

Na maart, maestronan di St. Paulus School a sigui un workshop contra termento duna door di Telefon pa Hubentud. A base di e workshop aki, nan a bin cu e tema ‘termento na scol’, unda ta focus ariba e bon comportacion di e muchanan. No ta uza e palabra bully, pero ta focus mas ariba cosnan positivo. Pa esey a uza e tema HERO, cu ta un heroe, focus ariba un comportacion netjes y esey ta nan focus.

Tentamento of termento no ta bon, pa cual mr. Arends ta splica cu termento ta bay un stap mas leu, hopi biaha e ta bira algo constant, e ta bira un abuso. Muchanan tambe ta haya les kico ta tentamento of termento.

Cu tempo e programa lo tin mas contenido, nan tin tambe prepara un anochi di informacion, duna pa Telefon pa Hubentud, y asina nan sa tambe con pa trata cu nan yiunan na cas. Te asina leu, Sr. Randy Arends, director di St. Paulus School.

