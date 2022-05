Durante e ultimo siman di april Lab HOH a celebra Medical Laboratory Professional Week, esta entre 24 te cu 30 di april. Lab HOH kier enfatisa durante e siman aki e importancia di e trabou cu e analistanan, laborant, specialista y tur cu ta traha den laboratorio ta haci tin y ki miho tema cu “Giving the Gift of Health”. Lab HOH tin un orario specifico pa brinda servicio pa publico pero nunca ta cera. LabHOH ta traha 24/7 y tin un rol importante riba tereno di salud. Nan ta analisa entre otro sanger, orina, af, biopsia di e curpa etc. Esaki ta yuda e dokternan pa asina por diagnostica y percura pa duna e pashent un bon tratamento pero tambe pa prevencion di enfermedad y pa sigui e desaroyo di tratamento medico. En conexion cu esaki a pone e team di Lab HOH den “spotlight” durante e siman aki y a organisa actividadnan unda nan a gosa. Sra. Cyrielle Laclé-Diaz, teamleider di departamento di Patologia na Lab HOH, a duna di conoce cu nan a organisa diferente actividad pa asina ey personal di laboratorio por pasa tempo cu colega pafo di orario di trabou y asina relaha y distrae un poco y alabes traha riba e parti di team. A cuminsa dialuna c’ un treat di cupcake sigui pa seso sport cu a tuma luga na cas di un colega y cu un diferencia di 2 punto so e grupo “Altijd Raak” a gana. E celebracion a continua diamars atardi cu un sunset Hike cu a cuminsa y caba tambe na e Goudmijn Franse Pas.

Diaranson a skip un dia pa motibo di Dia di Rey y diahuebs a sigui cu un anochi di bowling cu a ser gana pa e team “Bowl Crackers”. Diabierna sr. Jacco Vroegop di Hunta di Directiva a pasa y hiba algun palabra gradiciendo e team pa nan empuhe y dedicacion. A parti snacks tambe durante mainta y a tene un ‘sunset borrel’ despues di trabou pa asina relaha e curpa di e siman duro di trabou y pasa un rato ameno cu coleganan. A finalisa e siman diasabra cu un Car Rally tipo Scavenger Hunt cu a cuminsa y termina na e localidad di departamento di Microbiologia na sasaki y e biaha aki a wordo gana pa e grupo “Donut Worry”. Durante ful siman tambe tabatin un borchi di aprecio colga den cantina di empleado. Riba e borchi tabatin un envelop cu nombernan di tur e empleadonan. Cada colega por a yena un compliment y scirbi algo positivo pa otro coleganan. Idea tras di esaki ta pa den cuadro di ‘teambuilding’ motiva otro y duna e empuhe cu kizas net nan mester a scucha e dia ey pa sigui. Sigur un siman cu ambiente y alabes deportivo pa personal di LabHOH. Personal y Hunta di Directiva di LabHOH ta gradici tur pashent pa nan sosten y confiansa den nan. Alabes Hunta di Directiva y coleganan di Hospital ta gradici tur coleganan di LabHOH p’e trabou duro cu nan ta eherce, pasobra sin nan, e laboratorio no por brinda e servicio necesario pe pashent.

Pabien na tur profesionalnan den laboratorio cu nan “Medical Laboratory Professionals Week 2022”!

