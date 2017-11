Tema di Transporte Publico lo haya su atencion debido

Lo bay duna trahadonan di Departamento di Transporte Publico atencion pa por tuma mas control riba e tema di taxi pirata pa cual aki minister Romero ta splica.

Kico a resalta, segun e minister, ta cu nan tin no solamente scarsedad di empleado pa haci e control, pero nan mester e bevoegdheid pa haci esaki. Pero pa esaki nan mester sigui cierto cursonan pa nan por haya e bevoegdheid, pa nan por actua den caso di ilegalidad, manera den caso di taxi pirata.

Cu tin scarcedad na empleado ta un realidad, pero nan mester tin e bevoegdheid pa haci esaki y actua. Peticion lo wordo door di e director y e minister lo haci su best pa duna nan esaki, y asina brinda nan esaki, pa asina brindanan e oportunidad pa minimalisa esaki. E ta keda un problema.

No por ta asina, segun minister Romero, cu esunnan cu ta haci’e legal ta paga nan vergunning y nan belasting y un taxi pirata ta cobra mesun tarifa of hera mas barata, sin cu e ta paga nada. E control aki mester bin. No ta solamente taxi, pero tin otro piratanan tambe di autobus, etc. Por bisa tambe, cu tin autobusnan cu p.e. ta suppose di core un ruta completo, pero e no ta core e completo, ora cu e ta bashi e ta bira bay bek. Asina e ta mata tambe esun cu si ta haci’e corectamente.

Mester pone ordo den e departamento aki y e minister lo bay reuni cu e trahadonan tambe, ya cu e mester tende di tur banda. Tin biaha e miho gerencia ta bin di personana cu ta traha eyden y esaki e lo haci cu e taxistanan tambe, como tambe tur e otro departamentonan cu ta cay bou di su mando.

Mas aleu, minister Romero a sigui bisa cu pa e empleado di DTP haya e bevoegdheid pa controla, e lo mester sigui cierto curso y e minister lo purba di haci esaki mas lihe posibel, pa trece ordo. E momento cu e trahado tin su bevoegdheid pa e actua, e ora e ilegalidadnan aki tambe lo baha.