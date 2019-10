Teleshop San Nicolas: Un diseño nobo y moderno

Despues di un periodo di trabou, SETAR ta orguyoso di por anuncia e re-apertura di su Teleshop na San Nicolas completamente renoba. E Teleshop na San Nicolas ta e di dos den e estilo nobo di SETAR cu un diseño cu ta refleha e naturalesa di nos isla y e simbolo di SETAR como nos compania nacional di telecomunicacion.

E Teleshop ta brinda clientenan un experiencia nobo y moderno. Clientenan ta wordo ricibi pa un host(ess) na entrada. E cliente por paga su recibo na e machine di Clarita di un forma rapido of tuma asiento pa wordo atendi pa un di nos representantenan.

Den e Teleshop moderno tin un area di “touch and feel”, caminda cu clientenan por experiencia tecnologianan nobo cu tin rond mundo. Tambe tin un area pa wak e ultimo celular y acesorionan cu tin na benta, como tambe “media tables” pa recarga cualkier celular, tablet of laptop. Ademas a introduci un helpdesk y un area caminda clientenan por wak television confortablemente mientras ta warda pa wordo atendi. Tur esaki y mas den un forma innovativo cu ta unico na Aruba.

Teleshop San Nicolas ta habri su porta pa publico diabierna 25 di oktober 2019. SETAR ta invita Aruba completo, en especial e pueblo di San Nicolas, pa pasa admira su Teleshop nobo cu ta habri di dialuna pa diasabra di 9.00 am te cu 5.30 pm.

