Telefonnan celular por causa cancer celebral

Un estudio elabora pa cientificonan Britanico a revela un posibel conexion entre e uzo di telefonnan mobil y e riesgo di desaroya cancer celebral, segun un estudio publica pa e revista Journal of Environmental and Public Health.

E cientificonan aki a compara e cantidad di tumornan celebral maligno den e ultimo 20 añanna, specialmente esunnan di glioblastoma multiforme (GBM. Nan a comproba cu entre 1995 y 2015 e cantidad di casonan anual a aumenta di 983 pa 2531.

E sospecha di cu e celularnan ta relaciona cu e aumento ta centra den e luga unda e tumor ta desaroya, e parti anterior di e lobulo temporal, según The Telegraph.

Den cualkier caso, e specialistanan no por sigura cu e dispositivonan aki ta aumenta e risico di cancer. De hecho, un di e autornan di e estudio y profesor di e Universidad di Bristol (Reino Uni), Denis Henshaw, ta considera cu ta necesario studiar “e mecanismonan cu ta sustenta e tendencia aki”.

Cancer Research UK, e organisacion cu ta investiga cancer na Reino Uni, a afirma cu ta “poco probabel” cu telefonnan celular ta aumenta e riesgo di tumornan celebral. Den cualkier caso, expertonan no ta dispone di informacion “suficiente pa completamente descarta un riesgo”.

